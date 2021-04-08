Жизнь забьет ключом. Сезон фонтанов в Новосибирске стартует в мае

Названа дата начала сезона фонтанов в нашем городе. По словам директор «Горфонтана» Валерия Науменко, первый фонтан включат в первый числах мая. «Первоначально была идея произвести запуск фонтанов 1 мая, но сегодня мы склоняемся к идее перенести открытие и, скорее всего, перенесем на 8 мая», – отметил господин Науменко. Он добавил, что сейчас идет активная подготовка к открытию сезона-2021: производится расчистка чаш и плановая подготовка к сезону узлов и механизмов. Кроме того, директор «Горфонтана» сообщил, что, несмотря на объявленную реконструкцию Первомайского сквера, работы любимого горожанами фонтана это никак не коснется – он будет функционировать как обычно.