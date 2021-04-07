Лидером РФ по числу реализованных проектов государственно-частного партнерства стал Новосибирск

Один из проектов — создание плавательного бассейна на улице Зорге — входит в число первых проектов ГЧП в спорте, реализуемых с привлечением федерального финансирования.
Наш город стал одним из лидеров среди 100 крупнейших муниципалитетов России по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) и первым по числу реализованных проектов ГЧП. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.
В ходе подготовки рейтинга среди 100 крупнейших городов России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) эксперты Национального центра ГЧП оценивали наличие у управленческих команд городов специальных компетенций в сфере ГЧП, опыт реализации проектов, состояние нормативно-правовой базы и условия, созданные для привлечения частных инвестиций в развитие городской инфраструктуры. Экспертную оценку прошли 189 проектов с общим объемом инвестиций 371,7 млрд руб. На основе полученных данных сформирован рейтинг: в ТОП-10 вошли города, на долю которых приходится 30% всех проектов ГЧП, реализуемых в городах-участниках рейтинга на сумму 166 млрд руб.
Примечательно, что один проектов Новосибирска — создание плавательного бассейна — входит в число первых проектов ГЧП в спорте, реализуемых с привлечением федерального финансирования. «В проекте участвуют бюджеты трех уровней — федерального, регионального и муниципального», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он поделился опытом реализации проекта по строительству бассейна на ул. Зорге: 13 июля 2018 г. между мэрией Новосибирска и инвестиционной компанией «Спортивные технологии» было подписано концессионное соглашение, в рамках которого планировалось создать спортивный объект и оснастить его современным оборудованием, а также благоустроить прилегающую территорию.
Срок концессионного соглашения — 12 лет, срок строительства и ввода в эксплуатацию объекта по условиям концессии — не позднее 31 декабря 2019 г. Проект, по словам мэра, уникален тем, что в нем участвуют смешанные бюджеты всех уровней и частные инвестиции.
«Начинали же мы с небольших проектов, прежде всего со сдачи в концессию муниципальных бань. Несколько проектов успешно реализованы — это Федоровские бани, «Сандуны Сибирь» и другие. В результате концессионного соглашения нам удалось превратить старое здание кинотеатра «Космос» в Центр хоккейного мастерства, где бесплатно занимаются и воспитанники муниципальных спортивных школ, – отметил градоначальник. – Конечно, особенности экономики сегодня заключаются в том, что сделать все за бюджетные средства быстро невозможно. К сожалению, в нынешних условиях бюджет решающую роль не играет. Поэтому в значительной степени для решения насущных проблем нужно двигаться в направлении привлечения частных инвестиций в развитие города».
Фото: архивы пресс-служб
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