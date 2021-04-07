Лидером РФ по числу реализованных проектов государственно-частного партнерства стал Новосибирск

Примечательно, что один проектов Новосибирска — создание плавательного бассейна — входит в число первых проектов ГЧП в спорте, реализуемых с привлечением федерального финансирования. «В проекте участвуют бюджеты трех уровней — федерального, регионального и муниципального», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он поделился опытом реализации проекта по строительству бассейна на ул. Зорге: 13 июля 2018 г. между мэрией Новосибирска и инвестиционной компанией «Спортивные технологии» было подписано концессионное соглашение, в рамках которого планировалось создать спортивный объект и оснастить его современным оборудованием, а также благоустроить прилегающую территорию.

Срок концессионного соглашения — 12 лет, срок строительства и ввода в эксплуатацию объекта по условиям концессии — не позднее 31 декабря 2019 г. Проект, по словам мэра, уникален тем, что в нем участвуют смешанные бюджеты всех уровней и частные инвестиции.

«Начинали же мы с небольших проектов, прежде всего со сдачи в концессию муниципальных бань. Несколько проектов успешно реализованы — это Федоровские бани, «Сандуны Сибирь» и другие. В результате концессионного соглашения нам удалось превратить старое здание кинотеатра «Космос» в Центр хоккейного мастерства, где бесплатно занимаются и воспитанники муниципальных спортивных школ, – отметил градоначальник. – Конечно, особенности экономики сегодня заключаются в том, что сделать все за бюджетные средства быстро невозможно. К сожалению, в нынешних условиях бюджет решающую роль не играет. Поэтому в значительной степени для решения насущных проблем нужно двигаться в направлении привлечения частных инвестиций в развитие города».

Фото: архивы пресс-служб