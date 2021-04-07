В Новосибирском зоопарке – пополнение. У африканских антилоп родились двое малышей

Самец и самки африканских антилоп дикдиков прибыли в Новосибирский зоопарк в июле 2019 года из Москвы и Братиславы. Летом того же года у пары антилоп родился первый малыш, в марте 2020 года — второй. А вчера, 6 апреля, на свет появились еще двое детенышей, сообщили в зоопарке.

«Одного из малышей мама не кормит, и его искусственно вскармливают сотрудники зоопарка», — объяснили в пресс-службе Новосибирского зоопарка. Теплолюбивых дикдиков разместили в павильоне «Тропический мир».

Даже взрослые дикдики невелики: их рост не превышает 35 сантиметров, а длина тела — 45-70 сантиметров.

Фото: архивы пресс-служб