«Умные остановки» сделают в Новосибирске в связи с предстоящим Молодежным чемпионатом мира по хоккею

Проект организации 250 «умных остановок» на разработанных к МЧМ-2023 гостевых маршрутах анонсировался чиновниками мэрии Новосибирска не один год. Но в итоге 19 марта 2021 года депутаты профильной комиссии городского совета заявили о необходимости отменить конкурс на заключение концессии по «умным остановкам». Поскольку тот требует кардинальных изменений.

Глава департамента промышленности Виталий Витухин заявил, что конкурс не состоялся, поскольку не поступило заявок. При этом о позиции депутатского корпуса чиновник умолчал. По его словам, в ближайшие несколько недель будет готова новая концепция, изменены локации остановок. Господин Витухин также выразил недоумение тому факту, что проект называют «умными остановками». Предложив использовать иной эпитет — «красивые остановки».

Кроме того, может быть изменена финансовая схема реализации проекта, поскольку в формате концессии к МЧМ-2023 можно и не успеть. Но главное — есть ли желающие вкладывать в проект свои средства. По словам Виталия Витухина, сейчас идут переговоры с «Ростелекомом», а также еще с неким неназванным оператором связи, который желал бы использовать остановки под организацию сети 5G. Глава департамента уточнил, что новая концепция проекта должна быть готова через две-три недели.