Обь названа самым благоустроенным городом Новосибирской области

В 2020 году среднее значение индекса качества городской среды Новосибирской области составило 152 балла (по сравнению с 2019 годом прирост составил четыре балла). Самым благоустроенным городом признана Обь, на счету которой 181 балл.

По ряду городов Новосибирской области также наблюдается прирост значений индекса качества городской среды: город Чулым (плюс 17 баллов), город Тогучин (плюс 10 баллов), город Болотное и город Каргат (плюс семь баллов). С полными данными индекса качества городской среды можно ознакомиться на сайте индекс-городов.рф.

Индекс качества городской среды – это показатель состояния городской среды городов Российской Федерации, измеряемый в баллах, который оценивает такие аспекты городской среды, как доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего пользования (парки, сады, скверы), разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры, количество дорожно-транспортных происшествий в городе и другие. Результаты расчета индекса отражают текущее состояние городской среды, в том числе конкурентные преимущества городов, а также актуальные проблемы и перспективные направления их развития. Каждый город может получить до 360 баллов (36 индикаторов оцениваются по шкале от 1 до 10 баллов). Для того, чтобы городская среда города была признана комфортной, при формировании индекса ему необходимо набрать от 181 балла.

Фото: архивы пресс-служб