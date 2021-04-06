В торговом центре «Сан-Сити» открыли пункт противоковидной вакцинации

Помещение оборудовано всем необходимым, в том числе морозильной камерой для хранения вакцины. Перед процедурой каждого пациента осматривает терапевт. Привиться здесь может любой гражданин России старше 18 лет, если у него нет противопоказаний.

Пункт вакцинации работает на 4-м этаже «Сан-Сити» ежедневно с 10.00 до 19.00. Можно записаться на определенное время по телефону 228-92-11 или привиться в порядке живой очереди.





