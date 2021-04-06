В торговом центре «Сан-Сити» открыли пункт противоковидной вакцинации

Поставить прививку здесь можно в порядке живой очереди.
В МФК «Сан-Сити» на левом берегу заработал мобильный прививочный пункт. Это первый в регионе пункт вакцинации, развернутый в торговом центре. Его работу обеспечивает городская клиническая больница №11. Здесь работает выездная бригада медиков – терапевт, администратор и две медсестры.
Помещение оборудовано всем необходимым, в том числе морозильной камерой для хранения вакцины. Перед процедурой каждого пациента осматривает терапевт. Привиться здесь может любой гражданин России старше 18 лет, если у него нет противопоказаний.
Пункт вакцинации работает на 4-м этаже «Сан-Сити» ежедневно с 10.00 до 19.00. Можно записаться на определенное время по телефону 228-92-11 или привиться в порядке живой очереди.
«Не только новосибирец может сюда прийти. При наличии паспорта, СНИЛС и страхового полиса любой может сделать здесь прививку от коронавируса. Нужно только помнить, что вакцина двухкомпонентная, медорганизация получает на одного пациента сразу оба компонента, поэтому второй компонент нужно будет обязательно вводить тоже здесь, в „Сан-Сити“», – объяснил главный врач больницы №11 Алексей Величко.
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