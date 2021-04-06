В мэрии – реструктуризация. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства ждет глобальная перестройка

В мэрии Новосибирска реструктуризируют департамент промышленности. Как сообщил начальник существующего департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин, у департамента изменится не только название и структура, но и задачи. «Основные задачи нового департамента – формирование инвестиционной политики и воплощение инвестиционного курса», – подчеркнул господин Витухин.

Департамент будет состоять из трех управлений: потребительского рынка, инноваций и предпринимательства и инвестиций. Кроме этого, в структуре появится отдел правового обеспечения. Это объясняется объемом судебных дел в сферах нестационарных объектов, ритуальных услуг, субсидий для малых и средних предприятий. На очередной сессии Совета депутатов города Новосибирска будет предложено изменить название департамента и внести изменения в положение о нем.

По словам Виталия Витухина, департамент будет формировать очередь из предпринимателей, которые хотят вложиться в экономику города.

Фото: tass.ru