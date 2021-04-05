Противоречивая информация. Цифры по коронавирусной смертности у Росстата и оперштаба расходятся в 2,5 раза

Минздрав Новосибирской области выступил с официальным комментарием по поводу несовпадения цифр по смертности от коронавируса. Данные регионального оперштаба почти в 2,5 раза меньше, чем у Росстата.

Так, по итогам 2020-го года в области от коронавирусной инфекции умерли 967 человек, следует из сводок оперштаба. По подсчетам Росстата, вирус за год унес жизни 2185 новосибирцев.

Из комментария минздрава следует, что оперштаб и Росстат используют разные методики подсчета жертв.

«В сводку оперативного штаба включаются только те летальные случаи, когда коронавирус является основной причиной смерти. Пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, но основной причиной их смерти стало иное заболевание, в статистику оперштаба не включаются.

Основная причина смерти устанавливается специально созданной комиссией регионального министерства здравоохранения на основании сопоставления результатов обнаруженной патологоанатомической картины, клинической картины, а также результатов лабораторно-инструментального обследования, в том числе гистологического. Срок выдачи окончательного патологоанатомического заключения составляет до 30 дней, в некоторых случаях — до 45 дней.

Таким образом, летальные случаи публикуются в сводке оперштаба с временным интервалом, необходимым для проведения всех экспертиз и получения комиссионного заключения. Данные Росстата соответствуют фактической дате смерти», – говорится в официальном пресс-релизе.