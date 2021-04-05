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Возле областной больницы вырастет жилой комплекс. Мэрия Новосибирска разрешила его строительство

Новый ЖК рассчитан на 415 квартир площадью от 25 до 150 квадратных метров.

Недалеко от здания новосибирской областной больницы возведут жилой квартал на 415 квартир — соответствующее разрешение на строительство было выдано мэрией города и опубликовано на официальном сайте администрации. В нем указано, что застройщиком комплекса выступает компания «Кварталы Немировича». Территориально он будет расположен в районе улиц Немировича-Данченко и Таймырской, где также находится здание ГИБДД. Корпуса ЖК планируется сделать разной этажности — от 10 до 28 этажей.

Общая площадь всех секций составит 41,44 тысяч квадратных метров, площадь квартир варьируется от 25 до 150 квадратных метров. Те, что будут на последних верхних этажах, отмечены как квартиры повышенной комфортности — их размеры будут увеличены за счет высоты потолков. Также застройщиком предусмотрены три подземных уровня. В них разместят парковочные зоны на 152 места и кладовые. Планируется, что в 2024 году строительство ЖК будет полностью завершено.

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