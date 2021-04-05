Возле областной больницы вырастет жилой комплекс. Мэрия Новосибирска разрешила его строительство

Недалеко от здания новосибирской областной больницы возведут жилой квартал на 415 квартир — соответствующее разрешение на строительство было выдано мэрией города и опубликовано на официальном сайте администрации. В нем указано, что застройщиком комплекса выступает компания «Кварталы Немировича». Территориально он будет расположен в районе улиц Немировича-Данченко и Таймырской, где также находится здание ГИБДД. Корпуса ЖК планируется сделать разной этажности — от 10 до 28 этажей.

Общая площадь всех секций составит 41,44 тысяч квадратных метров, площадь квартир варьируется от 25 до 150 квадратных метров. Те, что будут на последних верхних этажах, отмечены как квартиры повышенной комфортности — их размеры будут увеличены за счет высоты потолков. Также застройщиком предусмотрены три подземных уровня. В них разместят парковочные зоны на 152 места и кладовые. Планируется, что в 2024 году строительство ЖК будет полностью завершено.