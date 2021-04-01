Развитие кампуса НГУ и строительство новой инфекционной больницы обсудили Андрей Травников и зампред Госдумы Александр Жуков

Александр Жуков заверил, что средства на реализацию этих важных для Новосибирской области планов будут предусмотрены, работы над проектом уже идут. Также регион может рассчитывать на помощь из федерального бюджета и при строительстве новой инфекционной больницы на 500 коек.

Губернатор подчеркнул: работы могут стартовать в этом году. Уже найден инвестор, который готов на условиях ГЧП-соглашения приступить к работам в ближайшее время. «В результате и для медиков, и для пациентов будут созданы современные условия. Переговоры проведены, мы ждем решения Министерства финансов РФ: без поддержки из федерального бюджета быстро стартовать именно в этом году мы не сможем. А объект нужен уже сейчас, особенно с учетом двух спортивных чемпионатов мира, которые состоятся в 2022 году»,— отметил Андрей Травников.

«Будем работать с Правительством РФ, Министерством финансов, чтобы поручение, которое дал председатель Правительства как можно быстрее было выполнено. Действительно, объект важнейший, и я думаю, если будет положительное решение, то уже в 2021 году можно будет приступить к началу»,— сказал первый заместитель председателя Госдумы.

Губернатор Новосибирской области поблагодарил господина Жукова за поддержку реализации всех значимых для новосибирцев проектов и выразил уверенность, что и в дальнейшем будет продолжено это конструктивное сотрудничество, направленное на эффективную реализацию всех ключевых региональных проектов.

Фото: архивы пресс-служб