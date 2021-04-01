Студенты НГУАДИ придумают архитектурные решения для аэропорта Толмачево

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусства (НГУАДИ), АО «Аэропорт Толмачево» и ГК «Спектрум» объявили закрытый конкурс на создание «Организации архитектурной среды музея под открытым небом на территории а/п Толмачево» и «Концепции интерьера отдельных зон нового АВК Толмачево» среди студентов НГУАДИ. Признанные лучшими в каждой из категорий концепции будут воплощены в жизнь, сообщается на сайте аэропорта.

Организаторы конкурса решили дать шанс молодым талантам, будущим архитекторам, помочь им реализоваться профессионально. «В элементах дизайна будет приветствоваться использование узнаваемых мест и символов Новосибирской области, характеризующих регион как крупный транспортный, финансовый, научный, образовательный, туристический и культурный центр», — говорится в сообщении на сайте Толмачево.

Прием конкурсных работ завершится 30 мая, а 18 июня объявят победителей.

Фото: архивы пресс-служб