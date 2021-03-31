Детский сад-ясли строят в Бердске. Он сможет принять больше ста воспитанников

Ввести новый объект в эксплуатацию планируют до конца 2021 года.
Детский сад-ясли в микрорайоне Южный города Бердска строится по системе «под ключ». Проектированием и возведением после проведения конкурсных процедур занимается один подрядчик. 31 марта министр строительства региона Иван Шмидт побывал с инспекцией на стройплощадке.
«Всего в текущем году планируется ввести в эксплуатацию восемь дошкольных учреждений, что позволит создать 1340 мест в новых детсадах, из которых 519 – для детей ясельного возраста. Новые детсады строятся в Новосибирске, Искитиме, Тогучине, рабочем поселке Чаны и селе Белоярка Мошковского района, – отметил Иван Шмидт. – Детский сад в Бердске – один из этой программы. Это крайне важный объект для города, который сегодня активно растет и развивается. Здесь, в микрорайоне Южный, в 2019 году уже сдан в эксплуатацию один детский сад на 220 мест, в 2020 году открыта новая школа на 1 100 мест, теперь ведется строительство еще одного дошкольного учреждения. Таким образом, на одной площадке формируется полноценный образовательный кластер».
Министр подчеркнул, что этот детский сад – первый объект в регионе, который строится по системе «под ключ», то есть работы по проектированию и строительству после проведения конкурсных процедур осуществляет один подрядчик.
Новый двухэтажный детский сад-ясли в Бердске, строящийся в рамках нацпроекта «Демография», рассчитан на 110 воспитанников. Помимо восьми групповых помещений, которые запроектированы только на первом этаже здания, в корпусе будут обустроены медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, помещения для кружковой деятельности.
Иван Шмидт отметил, что генподрядчик на объекте – «Бердский строительный трест» – выполняет работы четко по графику: уже вырыт котлован, обустроено свайное поле, началась кирпичная кладка первого этажа. Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован до конца 2021 года. Стоимость объекта – 192, 8 млн рублей.
Фото: архивы пресс-служб
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