Детский сад-ясли строят в Бердске. Он сможет принять больше ста воспитанников

Детский сад-ясли в микрорайоне Южный города Бердска строится по системе «под ключ». Проектированием и возведением после проведения конкурсных процедур занимается один подрядчик. 31 марта министр строительства региона Иван Шмидт побывал с инспекцией на стройплощадке.

«Всего в текущем году планируется ввести в эксплуатацию восемь дошкольных учреждений, что позволит создать 1340 мест в новых детсадах, из которых 519 – для детей ясельного возраста. Новые детсады строятся в Новосибирске, Искитиме, Тогучине, рабочем поселке Чаны и селе Белоярка Мошковского района, – отметил Иван Шмидт. – Детский сад в Бердске – один из этой программы. Это крайне важный объект для города, который сегодня активно растет и развивается. Здесь, в микрорайоне Южный, в 2019 году уже сдан в эксплуатацию один детский сад на 220 мест, в 2020 году открыта новая школа на 1 100 мест, теперь ведется строительство еще одного дошкольного учреждения. Таким образом, на одной площадке формируется полноценный образовательный кластер».