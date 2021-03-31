Мэрию пришлось эвакуировать из-за электронного письма о предстоящем взрыве

Днем 31 марта сотрудников мэрии Новосибирска вывели из здания: причиной эвакуации стало письмо о взрывном устройстве. «В мэрию Новосибирска по электронной почте поступило сообщение о минировании здания. Ведется эвакуация сотрудников», — рассказали в городской администрации. Полицейские начали проверку угроз. Кроме того, на месте происшествия работают пожарные и скорая помощь.

Похожие сообщения внесли коррективы и в работу метрополитена. Поступила информация о минировании трех станций: «Красного проспекта», «Площади Ленина» и «Октябрьской». «В 12:15 станции были кратковременно закрыты, оперативно проведена проверка с кинологами. Информация не подтвердилась», — уточнили в мэрии, добавив, что сейчас метро работает в обычном режиме.



