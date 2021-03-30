В новосибирских парках и скверах устанавливают камеры круглосуточного видеонаблюдения

В Новосибирской области идет работа по оснащению объектов благоустройства системой видеонаблюдения. По инициативе регионального МинЖКХ новые парки и скверы для повышения безопасности граждан также будут оснащаться камерами круглосуточного видеонаблюдения.

«В предыдущие годы камеры видеонаблюдения были установлены на нескольких общественных пространствах, благоустроенных по нацпроекту «Жилье и городская среда». Эта практика себя хорошо зарекомендовала как инструмент круглосуточного контроля за состоянием благоустроенных территорий, поэтому мы планируем расширять применение видеонаблюдения. – прокомментировал министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов. – На общественных пространствах 2022 года, которые вынесены на голосование на единой федеральной интернет-платформе, также будет рекомендовано разместить камеры видеонаблюдения».

По информации министерства, в 2019–2020 годах камеры были установлены на Монументе славы и в Затулинском дисперсном парке, на пляжной зоне озера в Тогучине, на новой пешеходной зоне с пешеходным мостом в наукограде Кольцово, на Аллее славы с. Прокудское и парке Победы в р.п. Чик Коченевского района. В общей сложности на этих объектах размещено 174 камеры видеонаблюдения. Видеоданные передаются на серверы, установленные в администрациях населенных пунктов и муниципальных предприятиях, занимающихся эксплуатацией общественных пространств.

Министр добавил, что данные с установленных видеокамер будут получать не только администрации населенных пунктов и муниципальные предприятия, но и полиция. Круглосуточное видеонаблюдение в парках и скверах позволит правоохранительным органам, в случае необходимости, иметь видеозапись происшествия, идентифицировать правонарушителя, послужит профилактике правонарушений в местах отдыха граждан.