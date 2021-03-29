С 1 апреля новосибирцы смогут ездить в общественном транспорте по безлимитному тарифу

Безлимитный проездной начнет действовать в Новосибирске с 1 апреля. Им можно пользоваться во всем общественном транспорте, работающем по регулярному тарифу. По данным пресс-службы городской администрации, цена его будет равняться 2450 рублям. Проездной будет действовать как дополнительный тарифный план. Это значит, что нет необходимости покупать отдельную карту: при пополнении баланса уже имеющейся транспортной карты, например, в кассе метрополитена, можно просто попросить подключить безлимитный тариф.

«В настоящее время технические и организационные мероприятия выполнены, – сообщил начальник управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров. – Проведена настройка терминального оборудования. Сейчас готовится дополнительное соглашение с перевозчиками».