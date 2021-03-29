Тройная защита от коронавируса. В Роспотребнадзоре рассказали о мощности «ЭпиВакКороны»

Роспотребнадзор сообщает, что вакцина «ЭпиВакКорона» формирует тройную иммунную защиту от COVID-19. После прививки появляются антитела, которые препятствуют взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки человека — это первый уровень защиты. Вторым уровнем являются антитела, мешающие слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной. Третий уровень — формирование клеток иммунной защиты (макрофаги, нейтрофилы и натуральные киллеры). Напомним, ранее Роспотребнадзор счел вакцину «Вектора» безопасной. По информации ведомства, после введения двух доз «ЭпиВакКороны» антитела выработались у ста процентов добровольцев.