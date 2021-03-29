Новый этап работ на четвертом мосте через Обь открыт. Старт дал лично губернатор

Мост готов уже почти на четверть, сейчас бригады перешли к работам по надвижке пролетных конструкций.
Андрей Травников дал старт работ по надвижке пролетных строений четвертого моста. Сборка пролетного строения осуществляется на специально оборудованном металлическом стапеле. Пролетная конструкция состоит из металлических блоков общей длиной 776 метров и массой 9600 тонн. Ее монтаж осуществляется способом продольной надвижки при помощи двух толкающих гидравлических устройств. Для предотвращения опрокидывания пролетного строения используется дополнительная облегченная металлическая конструкция – аванбек, временная консоль, которая крепится к основному пролетному строению на период надвижки и демонтируется в несколько этапов по ее завершению. Надвижка пролетного строения осуществляется поэтапно и состоит из 17 стадий. Окончание надвижки конструкций пролетных строений русловой части моста запланировано на июль 2022 года.
«С удовольствием разделяю радость таких важных для мостостроителей событий. Предыдущее значимое мероприятие – это заливка первых опор, сегодня еще более знаковое событие для мостовиков – начало надвижки пролетного строения. Начитает по-настоящему формироваться переправа через одну из крупнейших сибирских рек, через Обь. На сегодняшний день это крупнейший строящийся инфраструктурный объект Новосибирской области», – отметил глава региона.
Технологическая площадка, созданная вокруг русловых опор мостового перехода на левом берегу Оби, будет демонтирована уже в апреле, и не окажет влияния на прохождение весеннего паводка. Работы по строительству четвертого моста находятся на контроле региональных властей.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.