2ГИС помогает новосибирцам найти дог-френдли кофейни и рестораны

Компания 2ГИС ввела новый фильтр поиска: теперь на онлайн-карте Новосибирска можно увидеть список дог-френдли кафе. Речь о заведениях, которые разрешено посещать с животными.

Для ознакомления со всем перечнем адресов, достаточно написать в поисковой строке cервиса слово «дог-френдли». Сейчас, по данным 2ГИС, таких мест в городе насчитывается больше ста. Это кофейни, рестораны, суши-бары и даже ночные клубы. Сообщается, что список будет пополняться, поскольку с каждым днем в городе появляется все больше заведений, которые лояльны к четвероногим гостям. Стоит отметить, что больше всего дог-френдли общепитов расположено в Центральном районе, меньше всего — в Дзержинском.