Андрей Травников наградил выдающихся работников культуры и поздравил их с профессиональным праздником

«Сегодня есть ощущение, что большие сложности постепенно уходят. Уверенность в будущем в нас вселяют возвращающие своих зрителей и посетителей концертные, театральные и кинозалы, музеи и галереи, библиотеки и дома культуры. Это – результат вашей большой работы, – подчеркнул Андрей Травников. – Мы продолжаем модернизацию отрасли в рамках национального проекта «Культура», в рамках наших региональных программ. Также большое спасибо Министру культуры России Ольге Любимовой, которая недавно с большой делегацией приезжала в Новосибирскую область. Мы получили дополнительную поддержку, эмоциональный заряд, и у нас есть все основания для того, чтобы продолжать работу по развитию отрасли и укреплению нашего статуса как культурной столицы Сибири».

Фото: архивы пресс-служб