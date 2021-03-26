Андрей Травников наградил выдающихся работников культуры и поздравил их с профессиональным праздником

Губернатор отметил, что пандемия стала большим испытанием для сферы культуры, но теперь сложности постепенно уходят.
Глава региона вручил собравшимся благодарственные письма Министерства культуры Российской Федерации, а также свидетельства о присвоении звания «Почетный работник культуры Новосибирской области». Губернатор отметил, что часть из-за пандемии коронавируса часть культурных мероприятий была отменена, многие события пришлось перенести в интернет-пространство. Только в рамках Года памяти и славы с использованием онлайн-технологий было проведено около 150 мероприятий.
«Сегодня есть ощущение, что большие сложности постепенно уходят. Уверенность в будущем в нас вселяют возвращающие своих зрителей и посетителей концертные, театральные и кинозалы, музеи и галереи, библиотеки и дома культуры. Это – результат вашей большой работы, – подчеркнул Андрей Травников. – Мы продолжаем модернизацию отрасли в рамках национального проекта «Культура», в рамках наших региональных программ. Также большое спасибо Министру культуры России Ольге Любимовой, которая недавно с большой делегацией приезжала в Новосибирскую область. Мы получили дополнительную поддержку, эмоциональный заряд, и у нас есть все основания для того, чтобы продолжать работу по развитию отрасли и укреплению нашего статуса как культурной столицы Сибири».
Фото: архивы пресс-служб
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