Маркс на первом месте, Ленин – только на третьем

Топ-3 по количеству проходящих через станцию людей назвал Новосибирского метрополитена: следом за станцией «Площадь Маркса» с пассажиропотоком 19,43% расположились «Заельцовская» (12,54%) и «Площадь Ленина» (11,51%).

«Далее станции метрополитена распределяются согласно удельному весу по пассажиропотоку следующим образом: «Речной вокзал» 9,9%, «Красный проспект» «Сибирская» – 8,5%, «Студенческая» – 7,4%, «Золотая Нива» – 6,2%, «Октябрьская» – 5,9%, «Березовая роща» 5,2%, «Гагаринская» 5,1%, «Площадь Гарина-Михайловского» 4,5%, «Маршала Покрышкина» 3,8%», — сообщается на сайте Новосибирского метрополитена.

На Ленинскую линию метро приходится 80,3% перевозок, на Дзержинскую — 19,7%.

Фото: архивы пресс-служб