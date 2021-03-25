В Новосибирске предложили ввести режим ЧС из-за снежных завалов

На шестой сессии горсовета депутат Игорь Кудин высказал мнение, что введение режима ЧС позволит городу использовать средства резервного фонда для борьбы с завалами снега. В случае принятия такого решения появится возможность распределить деньги без конкурсных процедур, что ускорит уборку улиц.

Господин Кудрин подчеркнул, что проблема с завалами снега очень актуальна и особенно остро ощущается в частном секторе – излишки осадков грозят подтоплением.

Мэр Анатолий Локоть, отвечая на предложение Кудина, сообщил, что вводить режим чрезвычайной ситуации по всему городу нецелесообразно. По словам градоначальника, в ряде районов с вывозом снега проблем нет.