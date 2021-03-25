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В Новосибирске предложили ввести режим ЧС из-за снежных завалов

Однако мэр Анатолий Локоть назвал эту меру бессмысленной.

На шестой сессии горсовета депутат Игорь Кудин высказал мнение, что введение режима ЧС позволит городу использовать средства резервного фонда для борьбы с завалами снега. В случае принятия такого решения появится возможность распределить деньги без конкурсных процедур, что ускорит уборку улиц.

Господин Кудрин подчеркнул, что проблема с завалами снега очень актуальна и особенно остро ощущается в частном секторе – излишки осадков грозят подтоплением.

Мэр Анатолий Локоть, отвечая на предложение Кудина, сообщил, что вводить режим чрезвычайной ситуации по всему городу нецелесообразно. По словам градоначальника, в ряде районов с вывозом снега проблем нет.

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