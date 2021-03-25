До конца апреля – точно в масках. Губернатор продлил режим повышенной готовности

Андрей Травников подписал постановление, продляющее ряд действующих мер, связанны с борьбой с коронавирусом. Постановление главы области №57 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области» вносит поправки в постановление от 31.03.2020 №48 «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения», касающиеся продления масочного режима до 30 апреля 2021 года.

В соответствии с документом, гражданам, находящимся в Новосибирской области, предписано пользоваться гигиеническими масками при проезде в общественном транспорте и такси, на станциях и остановках транспорта, а также при посещении объектов торговли и оказания услуг, органов власти, вокзалов и аэропортов, зданий юрлиц и ИП и других общественных мест.