Депутаты горсовета утвердили генеральный план Новосибирска до 2030 года

В городском совете приняли актуализированный генплан Новосибирска. Документ сохраняет неизменность границ города и определяет его застройку, сообщает пресс-служба мэрии. В соответствии с генеральным планом, приоритет будет отдан реконструкции застройки ветхого и аварийного фонда. Особое внимание уделят развитию транспортной и социальной инфраструктуры для обеспечения уже застроенных в последние годы территорий. Также в областном центре завершат строительство начатых крупных проектов. Кроме того, приоритет отдадут развитию общественного транспорта.

«Сохраняются уже существующие зеленые пространства и создаются основы для последующей подготовки генеральной схемы озеленения Новосибирска», - отметил начальник департамента строительства мэрии Алексей Кондратьев.

Согласно документу, к 2030 году в областном центре будут проживать 1 миллион 750 тысяч жителей. Объем нового жилищного строительства составит 10,7 миллионов квадратных метров (с ежегодным вводом жилья 1–1,1 миллионов квадратных метров). При этом уровень жилищной обеспеченности повысится до 30-31 квадратных метра на человека.

Для реализации поставленных задач до 2030 года уже определены комплексные площадки перспективной реконструкции и новой застройки жилого, спортивно-рекреационного и общественно-делового назначения.