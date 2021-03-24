Летом этого года начнут строить сразу семь поликлиник в Новосибирске

На встрече с журналистами министр строительства региона Иван Шмидт сообщил, что летом в Новосибирске планируют начать строительство сразу семи поликлиник по концессионному соглашению. «Я надеюсь, что до начала лета мы должны выйти из экспертизы со всеми проектами и приступить уже к строительству», – отметил министр. По трем зданиям проектная документация находится на экспертизе. После получения положительного экспертного заключения можно будет приступить. По остальным четырем проектно-сметная документация проверяется.

Концессионное соглашение Новосибирская область заключила с «Седьмой концессионной компанией» (входит в группу «ВИС»). Семь поликлиник общей мощностью на 6,5 тысяч посещений в смену должны открыться в 2022 году. Проект оценили в 9,7 млрд рублей. Сеть медицинских учреждений позволит внедрить современные медицинские технологии и создать региональный клинический дата-центр.