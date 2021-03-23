В школьных столовых решили отказаться от овощных салатов из-за угрозы псевдотуберкулеза

Салаты из свежих овощей в новосибирских школах попали под запрет, сообщил во время оперативного совещания глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов.

По словам главы ведомства, данные меры были приняты в связи с угрозой заболеваемости псевдотуберкулезом и иерсиниозом — инфекция может попасть в организм ребенка через овощи, которые повредили грызуны.

Скоро наступит эпидсезон, и в школах из-за этого подкорректировали меню. В салат теперь можно добавлять только свеклу, капусту, морковь и другие овощи лишь после термической обработки.