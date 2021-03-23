Мэр в прямом эфире. Анатолий Локоть расскажет новосибирцам о подготовке города к весеннему паводку

Как городские власти подготовились к весне? В каких районах Новосибирска возможны подтопления из-за паводка? Придется ли задействовать муниципальных спасателей? Кто и как убирает город после зимы? На эти и другие актуальные вопросы ответит мэр Анатолий Локоть в программе «Мэр отвечает» 25 марта в 18:00 (после выпуска новостей) на радиоволне 101.4 FM.

Задать вопросы мэру можно уже сейчас: по телефону 30-40-600 (автоответчик) или в сообщении на номер 8-913-787-60-05 (SMS, WhatsApp, Telegram, Viber).