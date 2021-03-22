23 марта в концертном зале «Евразия» пройдет масштабный NOVOSIBIRSK MARKETING FORUM

Очень редко, когда к нам приезжают форумы подобного масштаба – нужно ловить шанс. Новые знакомства, партнеры, решение ваших бизнес-проблем и актуальные знания в маркетинге и продажах – все это можно будет получить на Форуме.

Среди спикеров:

Анна Протасова @reira_reira_official – Instagram-блогер с аудиторией более 5 млн человек. Сооснователь центра GENZ Production;

Владислав Бермуда – мастер креативного маркетинга, ведущий эксперт по кросс-маркетингу в России;

Роман Масленников – ведущий эксперт по взрывному PR в России;

Владимир Лоцманов – ex-продуктолог сервиса поиска целевой аудитории TargetHunter, SMM-эксперт, руководитель двух SMM-команд;

Максим Белоусов – эксперт в области digital, стратегического и комплексного маркетинга.

Темы:

Автоматизация воронки продаж

Инструменты влияния на клиентов

Кейсы федеральных компаний

Креативный контент

Бизнес-позиционирование в TikTok

Тренды digital-маркетинга 2021

Продающий SMM

Маркетологи, бизнесмены, начинающие и продвинутые SMM специалисты – всем будет полезно посетить NOVOSIBIRSK MARKETING FORUM.

Регистрация на форум и расписание по ссылке.