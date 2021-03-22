23 марта в концертном зале «Евразия» пройдет масштабный NOVOSIBIRSK MARKETING FORUM

Это 10 часов лекций от топовых спикеров страны, кейсы которых — МТС, KFC, TOYOTA и другие крупные представители рынка.
Очень редко, когда к нам приезжают форумы подобного масштаба – нужно ловить шанс. Новые знакомства, партнеры, решение ваших бизнес-проблем и актуальные знания в маркетинге и продажах – все это можно будет получить на Форуме.
Среди спикеров:
- Анна Протасова @reira_reira_official – Instagram-блогер с аудиторией более 5 млн человек. Сооснователь центра GENZ Production;
- Владислав Бермуда – мастер креативного маркетинга, ведущий эксперт по кросс-маркетингу в России;
- Роман Масленников – ведущий эксперт по взрывному PR в России;
- Владимир Лоцманов – ex-продуктолог сервиса поиска целевой аудитории TargetHunter, SMM-эксперт, руководитель двух SMM-команд;
- Максим Белоусов – эксперт в области digital, стратегического и комплексного маркетинга.
Темы:
- Автоматизация воронки продаж
- Инструменты влияния на клиентов
- Кейсы федеральных компаний
- Креативный контент
- Бизнес-позиционирование в TikTok
- Тренды digital-маркетинга 2021
- Продающий SMM
Маркетологи, бизнесмены, начинающие и продвинутые SMM специалисты – всем будет полезно посетить NOVOSIBIRSK MARKETING FORUM.
Регистрация на форум и расписание по ссылке.
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