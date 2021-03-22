18+
  • Город
  • Город

23 марта в концертном зале «Евразия» пройдет масштабный NOVOSIBIRSK MARKETING FORUM

Это 10 часов лекций от топовых спикеров страны, кейсы которых — МТС, KFC, TOYOTA и другие крупные представители рынка.

Очень редко, когда к нам приезжают форумы подобного масштаба – нужно ловить шанс. Новые знакомства, партнеры, решение ваших бизнес-проблем и актуальные знания в маркетинге и продажах – все это можно будет получить на Форуме.

Среди спикеров:

  • Анна Протасова @reira_reira_official – Instagram-блогер с аудиторией более 5 млн человек. Сооснователь центра GENZ Production;
  • Владислав Бермуда – мастер креативного маркетинга, ведущий эксперт по кросс-маркетингу в России;
  • Роман Масленников – ведущий эксперт по взрывному PR в России;
  • Владимир Лоцманов – ex-продуктолог сервиса поиска целевой аудитории TargetHunter, SMM-эксперт, руководитель двух SMM-команд;
  • Максим Белоусов – эксперт в области digital, стратегического и комплексного маркетинга.

Темы:

  • Автоматизация воронки продаж
  • Инструменты влияния на клиентов
  • Кейсы федеральных компаний
  • Креативный контент
  • Бизнес-позиционирование в TikTok
  • Тренды digital-маркетинга 2021
  • Продающий SMM

Маркетологи, бизнесмены, начинающие и продвинутые SMM специалисты – всем будет полезно посетить NOVOSIBIRSK MARKETING FORUM.

Регистрация на форум и расписание по ссылке.

Комментарии

Наши проекты