Андрей Травников дал старт работе первой очереди самого крупного за Уралом оптово-распределительного центра

Глава региона посетил церемонию открытия первой очереди ОРЦ «РусАгроМаркет-Новосибирск». Проект реализуется на территории новосибирского Промышленно-логистического парка и служит активному развитию агропромышленного и инвестиционного потенциала Новосибирской области.

Губернатор отметил, что по своим масштабам даже первая очередь нового проекта – это целый городок логистических центров. «Смелый, уникальный для России формат, рассчитанный на клиентов любой категории, любого масштаба – от фермера до крупного оптовика и дистрибьютора. Это особенно важно для Новосибирской области, потому что мы активно развиваем малый и средний бизнес, и поддерживаем проекты, особенно в агропромышленной сфере, направленные на развитие внутри-региональной кооперации. Уверен, что этот продовольственный парк будет сильным интегратором, хорошим стимулом для развития деловых и производственных связей между нашими сельхозпроизводителями, переработчиками, потребляющими сетями и организациями. Немаловажно, что это и новые рабочие места – только в первой очереди предполагается привлечь на работу не менее 900 человек с хорошим уровнем зарплаты. Хочется пожелать, чтобы будущему большому коллективу здесь работалось комфортно и удобно».