Андрей Травников дал старт работе первой очереди самого крупного за Уралом оптово-распределительного центра

Губернатору продемонстрировали работу мультитемпературного терминала, оптового павильона, упаковочной линии, холодильной и морозильной камер.
Глава региона посетил церемонию открытия первой очереди ОРЦ «РусАгроМаркет-Новосибирск». Проект реализуется на территории новосибирского Промышленно-логистического парка и служит активному развитию агропромышленного и инвестиционного потенциала Новосибирской области.
Губернатор отметил, что по своим масштабам даже первая очередь нового проекта – это целый городок логистических центров. «Смелый, уникальный для России формат, рассчитанный на клиентов любой категории, любого масштаба – от фермера до крупного оптовика и дистрибьютора. Это особенно важно для Новосибирской области, потому что мы активно развиваем малый и средний бизнес, и поддерживаем проекты, особенно в агропромышленной сфере, направленные на развитие внутри-региональной кооперации. Уверен, что этот продовольственный парк будет сильным интегратором, хорошим стимулом для развития деловых и производственных связей между нашими сельхозпроизводителями, переработчиками, потребляющими сетями и организациями. Немаловажно, что это и новые рабочие места – только в первой очереди предполагается привлечь на работу не менее 900 человек с хорошим уровнем зарплаты. Хочется пожелать, чтобы будущему большому коллективу здесь работалось комфортно и удобно».
Учредитель ООО «РусАгроМаркет – Холдинг» Владимир Ермошин поблагодарил Губернатора и Правительство Новосибирской области за помощь и поддержку в осуществлении этого проекта. «Это первый на территории России проект, обладающий всеми самыми современными качествами – это и IT-инфраструктура, и логистическая составляющая, и современные площади для хранения, доработки, переработки, упаковки и отгрузки продукции. Мы ещё только в начале пути, и всё самое главное нам ещё предстоит осуществить с помощью сибиряков здесь, на новосибирской земле».
Общая площадь объекта – более 100 тысяч квадратных метров. Общий объём фактически освоенных инвестиций – более 8 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию первой очереди нового оптово-распределительного центра обеспечит создание до 900 высокотехнологичных рабочих мест. Выход на проектную мощность ОРЦ запланирован на 2022 год. Проект нацелен на создание современного продовольственного кластера – многофункциональной специализированной торгово-логистической площадки, предоставляющей игрокам продовольственного рынка доступ к услугам хранения, доработки и логистики продукции fresh. После завершения строительства, оптово-распределительный центр «РусАгроМаркет-Новосибирск» будет заниматься хранением, доработкой и оптовой реализацией свежей продукции (овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов), а также оказывать услуги производителям, оптовикам, розничным магазинам и предприятиям общественного питания.
Фото: архивы пресс-служб
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