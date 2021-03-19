Мэр ответил блогеру. Анатолий Локоть прокомментировал ролик Ильи Варламова о плохой уборке снега в Новосибирске

Недавние видеоролики популярного блогера Илья Варламов были посвящены Новосибирску. Первый, короткий, был снят на куче снега в центре города. Второй, 15-минутный, повествовал о плохой чистке снега на улицах Новосибирска, который Варламов назвал «городом-сугробом». «Повсюду бесконечные сугробы выше человеческого роста, нечищеные тротуары, под ногами снежная каша, а на истоптанном снегу размещают рекламу», — негодовал Варламов.

Во время пресс-конференции 19 марта мэр Анатолий Локоть отметил, что «в социальных сетях от тех или иных блогеров периодически появляется информация о коммунальных неурядицах в Новосибирске». «Но в своей деятельности мы опираемся на мнение жителей. У нас есть несколько платформ, куда поступают жалобы, звонки. Мы мониторим соцсети. Причем реагируем точечно - не только убираем магистрали и тротуары, но и частный сектор. Думаю, новосибирцы замечают позитивные перемены в зимней уборке города», — подчеркнул градоначальник.

Мэр отметил, что власти отказались от использования песка на улицах города и перешли на «Бионорд», чтобы в теплую погоду в городе не образовывалось большое количество пыли. Что касается куч снега, то, по словам главы города, они как раз-таки появляются от уборки снега. «Сразу весь снег из Новосибирска убрать невозможно, но мы будем и дальше улучшать качество работы и планируем закупать новую технику», — резюмировал Анатолий Локоть.