Городу потребуется полтора миллиарда рублей, чтобы отремонтировать трамвайные пути

В ремонте нуждаются трамвайные пути общей протяженностью 52 километра. Это более трети от всей протяженности линий городского рельсового транспорта. Капитальный ремонт обойдется в сумму более 1,5 млрд рублей, сообщил директор муниципального казенного предприятия «Горэлектротранспорт» Константин Прокин на встрече с представителями общественного совета Новосибирской области.

«На замену всех трамвайных путей, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, понадобится более 1,5 миллиарда рублей. С 2014 года в Новосибирске не велось капитального ремонта трамвайных путей, выполнялись работы лишь по текущему ремонту», - отметил господин Прокин. Общая протяженность трамвайных путей Новосибирска составляет 147 км. До конца сентября 2021 года планируется провести капитальный ремонт 2,5 км трамвайного пути на улице Волочаевской. Работы должны начаться в апреле. Стоимость ремонта 23,4 млн рублей.

По словам заместителя начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаила Никулина, ранее в муниципальную программу по дорожной деятельности и транспортному обслуживанию на 2020-2025 годы планировалось внести 1,32 млрд рублей, однако, в ноябре 2019 было принято решение убрать финансирование ради экономии. «Теперь единственный, по сути, для города вариант замены устаревших трамвайных путей - рассчитывать на софинансирование со стороны федеральных властей», - сказал Никулин.

Сейчас в Новосибирске действует двенадцать трамвайных маршрутов – восемь на левом берегу Оби и четыре – на правом.

Фото: архивы пресс-служб