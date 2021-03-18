В Академгородке открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Он будет принимать пациентов из Первомайского и Советского районов

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) — это концептуально новое звено онкологической службы. Его основная задача центра — максимально сократить срок постановки диагноза при подозрении на злокачественное новообразование.

Новый ЦАОП в Академгородке открылся на базе Центра новых медицинских технологий (ЦНМТ). Он уже начал прием первых пациентов. Здесь по системе ОМС будут обследовать, лечить и наблюдать жителей Советского и Первомайского районов – тех, кто прикреплен к поликлиникам № 2, № 14, № 19 и горбольнице № 3.

«Ко всем ЦАОПам у нас одинаковые требования, — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — Пациент все необходимые обследования и консультации получает в одном месте. На постановку диагноза у центра есть две недели. После чего больной сразу должен быть направлен на консилиум в онкодиспансер, получить все назначения и начать лечение. Такой подход позволяет нам выявлять злокачественные опухоли на первой и второй стадиях, вовремя оказывать медицинскую помощь, давая людям высокую вероятность жить долго и счастливо».