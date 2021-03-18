В Академгородке открылся центр амбулаторной онкологической помощи. Он будет принимать пациентов из Первомайского и Советского районов

Здесь онкобольные в том числе смогут проходить курсы химиотерапии в дневном стационаре.
Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) — это концептуально новое звено онкологической службы. Его основная задача центра — максимально сократить срок постановки диагноза при подозрении на злокачественное новообразование.
Новый ЦАОП в Академгородке открылся на базе Центра новых медицинских технологий (ЦНМТ). Он уже начал прием первых пациентов. Здесь по системе ОМС будут обследовать, лечить и наблюдать жителей Советского и Первомайского районов – тех, кто прикреплен к поликлиникам № 2, № 14, № 19 и горбольнице № 3.
«Ко всем ЦАОПам у нас одинаковые требования, — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — Пациент все необходимые обследования и консультации получает в одном месте. На постановку диагноза у центра есть две недели. После чего больной сразу должен быть направлен на консилиум в онкодиспансер, получить все назначения и начать лечение. Такой подход позволяет нам выявлять злокачественные опухоли на первой и второй стадиях, вовремя оказывать медицинскую помощь, давая людям высокую вероятность жить долго и счастливо».
Центр амбулаторной онкологической помощи ЦНМТ полностью соответствует требованиям к стандартному оснащению таких центров. «Пациенту никуда не нужно будет выходить за пределы нашего здания, — отметила руководитель ЦАОП ЦНМТ Ирина Останина. — Здесь находятся все специалисты, диагностическое оборудование: эндоскопическое [оборудование] с возможностью биопсии, лучевая диагностика, новый компьютерный томограф без ограничения по весу пациента. Также у нас есть цифровой маммограф, семь кабинетов УЗИ-диагностики с аппаратами экспертного класса. Мы можем делать пункцию молочной железы, предстательной, щитовидной, поджелудочной, печени и ставить диагноз на основании цитологического или гистологического исследования. Лабораторная база представлена всеми современными методиками, включая молекулярно-генетические».
В центре амбулаторной онкопомощи ЦНМТ пациенты в том числе смогут амбулаторно проходить курсы химиотерапии в дневном стационаре.
Фото: архивы пресс-служб
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