Хилокский рынок продолжит работу. Суд отказался его закрывать

Ленинский районный суд Новосибирска отказался закрывать Хилокский рынок, сообщает пресс-служба суда. Заявление с требованием закрыть крупнейший плодоовощного рынка левого берега было подано в декабре 2020-го. Истец заявил, что работа торговой точки нарушает интересы жителей город в «сфере общественной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологического благополучия, благоприятной окружающей среды, противопожарной, экологической безопасности».

Рассмотрев представленные аргументы, суд постановил, что доказательства несущественные и в требовании полностью отказал. В законную силу постановление пока не вступило.