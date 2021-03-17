Майские праздники-2021 в Новосибирской области: Парад Победы и марш Бессмертного полка собираются провести в традиционном формате

Майские праздники в Новосибирской области могут пройти в привычном формате — со зрителями, если это позволит сделать эпидемическая обстановка начала мая. Об этом глава региона сообщил на встрече с журналистами.

Губернатор напомнил, что многие ограничения в нашей области уже сняты. «Одно из массовых требований, остающихся в силе — это требование по соблюдению санитарных мер: масочного режима и социальной дистанции. Мы не будем торопиться снимать эти ограничения, будем исполнять рекомендации федерального Роспотребнадзора, – подчеркнул Андрей Травников. – Надо возвращаться к нормальной жизни, в частности — к проведению в привычном формате майских праздников. Но для того, чтобы снизить эпиднагрузку и ненароком не нарастить уровень заболеваемости в преддверии важных массовых мероприятий, мы склоняемся к тому, что еще полтора месяца до мая надо потерпеть и строго соблюдать все санитарные меры. Именно это рекомендует и главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов. Будем ориентироваться по обстановке, но готовимся к полноценному проведению Парада Великой Победы — со зрителями, со всеми участниками. Также готовимся к прохождению марша Бессмертного полка».

Глава региона уточнил, что в Новосибирской области проводятся противоэпидемические мероприятия в связи с возвращением к традиционному формату майских праздников. В частности губернатор поручил в приоритетном порядке приступить к вакцинированию будущих участников и организаторов Парада.