Владельцы гостиницы «Центральная» больше не смогут арендовать ресторанный дворик. Мэрия расторгла с ними договор

Мэрия Новосибирска уведомила компанию «Центральная-Альфа» об отказе от аренды участка земли, где сейчас располагается ресторанный дворик. Запрос в городскую администрацию сделал депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко.

Договор аренды будет прекращен через три месяца. В обосновании решения сказано, что аренда участка оформлена с нарушениями. Территория была отдана гостинице для расширения, но это условие выполнено не было.

По мнению господина Бойко, лучшим вариантом использования участка будет защита его от застройки. Для этого он должен быть присоединен к Первомайскому скверу. Такая мера позволит сохранить и ресторанный дворик.

Фото: 2ГИС