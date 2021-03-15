«Город тонет в сугробах». Популярный ютуб-блогер Илья Варламов снял видео о заснеженном Новосибирске

Очередной выпуск новостей «Че Происходит» блогер Илья Варламов записал из сибирской столицы. В начале ролика он рассказал, что съемки прошлого видео проходили во время метели на Чукотке. Тогда комментаторы начали гадать, откуда будет следующий выпуск. Одни предлагали жерло вулкана, другие – Марс. Но, по словам Варламова, нашлось место гораздо страшнее – это Новосибирск.

«Чем же опасен Новосибирск? Новосибирск зимой опасен снегом. Да, в это сложно поверить, но третий по численности населения город России не могут убирать. Эта снежная катастрофа, этот снежный апокалипсис тут происходит каждый год. Из года в год город тонет в сугробах. Ходить по городу невозможно, – подчеркнул Илья Варламов. – На тротуарах наледь, какие-то тропинки люди себе по снегу делают. Многие новосибирцы зимой просто не выходят из дома, особенно это касается пожилых и маломобильных, которые не могут выйти даже со двора. Снег в Новосибирске по какой-то непонятной причине не убирают».

Свой репортаж Илья Варламов вел, восседая куче снежных обломков, расположенной возле Оперного театра.