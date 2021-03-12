Больше природы в мегаполисе: в Новосибирске появился первый муниципальный питомник для озеленения города

Питомник для озеленения города создали в Новосибирске. Для его строительства городу выделена земля, ранее относящаяся к областной юрисдикции, сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. «Только в этом году нам была выделена новая территория. Это 65 гектаров. Наши специалисты уже начали высадки делать для того, чтобы через два-три года у нас появился материал для работы в парках и скверах», - отметила госпожа Терешкова.

В мэрии отметили, что часть ассортимента будет сформирована из коллекций Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (например, уже испытанные сорта сирени, новые сорта тополя). Специалистов ботанического сада СО РАН будут привлекать для консультаций и научно-методического сопровождения деятельности питомника.