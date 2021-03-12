В Новосибирской области построят детский сад площадью около 6 тысяч квадратных метров. Это будет самый большой детсад-ясли в регионе

В микрорайоне Подгорный города Искитима (Новосибирская область) появится самый большой в регионе детский сад-ясли. По информации замминистра строительства области Алексея Колмакова, подрядчик на объекте – ООО «Агросервис» – ведет строительство четко с соблюдением графика, здание будет введено в эксплуатацию до конца 2021 года.

Площадь будущего детского сада составит более 5,7 тыс. кв. м, в нем смогут принять 320 воспитанников, это 15 групп, из которых пять – для детей ясельного возраста. «Сегодня объект находится в высокой степени готовности: подрядчик уже приступил к внутренней отделке помещений, ведет подключение к инженерным сетям, – отметил Алексей Колмаков. – Нет сомнений, что здание будет построено до конца текущего года. Стоимость строительства составляет 356,6 млн рублей».

Замминистра подчеркнул, что это новый проект для региона – такого большого по площади детского сада, возводимого в рамках нацпроекта, еще нет в Новосибирской области. Проект внесен в реестр проектов повторного применения и будет тиражироваться по всей области. В новом трехэтажном детском саду помимо групповых помещений будут обустроены спортивный и музыкальный залы, бассейн, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, столярная мастерская, кабинеты логопеда и психолога.