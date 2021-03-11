В Новосибирской области продлят льготное ипотечное кредитование

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о продлении льготной ипотечной программы в качестве антикризисной меры в ряде регионов страны.

Не во всех российских областях восстановился спрос на недвижимость, хотя в большинстве регионов страны от льготного ипотечного кредитования уже можно отказаться, заявила «госпожа Набиуллина. Она считает, что в этих регионах не будет негативного эффекта от такой меры. В список, озвученный руководителем ЦБ РФ, попали 24 территориальных образования страны, в том числе и четыре региона, входящие в Сибирский федеральный округ: Алтай, Новосибирская, Омская и Томская области.

Программа льготной ипотеки, когда кредиты выдавались под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках, должна завершиться в июле. Она была введена на фоне пандемии и уже продлевалась: изначально планировалось, что мера будет действовать до ноября 2020-го.