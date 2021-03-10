В Новосибирском метрополитене появится тоннель до «Золотой нивы»

В Новосибирске планируют построить тоннель до станции метро «Золотая нива». Об этом сообщила пресс-служба метрополитена. Постановлением мэра уже утвердили проект задания на выполнение инженерных изысканий для размещения тоннеля. «Подготовить проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – «Левый перегонный тоннель станция Золотая Нива − станция Березовая роща», – указано в постановлении. Подготовить проект с учетом общественных обсуждений должны до конца 2021 года.

Фото: архивы пресс-служб