Более полутора тысяч новосибирцев умерли из-за коронавируса за время пандемии

За последние сутки из-за тяжелого течения инфекции скончались еще семь человек.
По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе выявлено 102 случая COVID-19. За это же время 96 человек выписались с выздоровлением.
Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 79 лет, 83 года, 86 лет, две женщины в возрасте 50 лет, женщины в возрасте 72 года и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 510 человек.
В отделениях реанимации сейчас находятся 87 человек, 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
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