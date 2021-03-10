Более полутора тысяч новосибирцев умерли из-за коронавируса за время пандемии

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе выявлено 102 случая COVID-19. За это же время 96 человек выписались с выздоровлением.

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 79 лет, 83 года, 86 лет, две женщины в возрасте 50 лет, женщины в возрасте 72 года и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 510 человек.

В отделениях реанимации сейчас находятся 87 человек, 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.