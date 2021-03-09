Многодетные семьи Новосибирской области защитят от угрозы пожаров

На оперативном совещании 9 марта губернатор Андрей Травников напомнил, что защита многодетных семей от угрозы пожаров в жилом секторе – одна из важных задач. Среди основных инструментов этой защиты — система раннего обнаружения пожара. Это современные автономные дымовые пожарные извещатели с GSM-модулем, способные выводить сигнал в ЕДДС при первых признаках задымления. Однако несколько муниципалитетов не выполнили программу по обустройству пожарными датчиками тех домов, в которых проживают многодетные семьи в установленные сроки.

«Напомню, что в 2019 году мы направили трансферты в адрес каждого муниципалитета на выполнение этих работ. Некоторые коллеги не выполнили эту работу, вернули деньги в областной бюджет, фактически оставили без защиты своих земляков, которые в этой защите нуждаются в первую очередь. Коллеги, в этом году никаких отговорок, никаких ссылок на отсутствие финансовых ресурсов быть не может. В 2019 году финансовые ресурсы были предусмотрены в полном объеме. В 2021 вы завершаете эту работу за собственные средства», — сообщил господин Травников.

По словам главы региона, муниципалитетов, которые хуже всего провели данную работу, всего три. В этом году они обязаны завершить установку пожарных извещателей в домах многодетных семей за свой счет.