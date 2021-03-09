Старожил Новосибирского зоопарка. Бенгальский тигр Зао отметил 17-летие

Команда Новосибирского зоопарка отмечала 8 марта двойной праздник. Дело в том, что в этот день 17 лет назад родился красавец Зао – бенгальский тигр. Фотографии именинника вызвали восторг в соцсетях. «Белые тигры на белом снегу - потрясающее сочетание!», - прокомментировали подписчики.

Величественный хищник родился в 2004 году. Два года спустя его привезли в новосибирский зоопарк из Франции, и в том же году прибыла тигрица Зая из Москвы. В 2008 году у пары появились первые детеныши, а всего в зоопарке за это время родились 13 бенгальских тигрят.

Фото: архивы пресс-служб