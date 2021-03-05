Место для глобального стартапа. Новосибирск попал в десятку городов для начала новой жизни

Аналитики TVIL.RU составили топ российских городов, куда жители страны хотели бы переехать, чтобы начать жизнь сначала. На первом месте оказался Краснодар – его выбрали 28% респондентов. Вторым стал Санкт-Петербург, здесь хотели бы жить 18%. Бронза – у Севастополя, который выбрали 13% участников исследования. Новосибирск попал на девятое место списка, опередив Челябинск (1%). Впереди Новосибирска оказались Москва (11,88%), Калининград (11,25%), Ростов-на-Дону (4%), Казань (3,75%) и Тюмень (3,13%).