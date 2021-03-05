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Премьер оценил размах. Мишустин посетил логистический центр «Почты России» в новосибирском аэропорту Толмачево

Он отправился туда вместе с московской делегацией и главой нашего региона Андреем Травниковым.

Прибывший в Новосибирск премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал свой рабочий визит он с посещения логистического центра «Почты России» в аэропорту Толмачево. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Вместе с ним туда отправились Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Первый заместитель Председателя ГД РФ Александр Жуков, Министр финансов РФ Антон Силуанов, Полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло и Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Логистический почтовый центр (ЛПЦ) в аэропорту Толмачево является самым современным объектом подобного рода в стране, а по величине он уступает только московскому Внуково. Через построенный менее чем за два года новый ЛПЦ сможет проходить до двадцати пяти всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Японии и Китая. Планируется, что комплекс станет ключевым объектом по обработке почты для всей Сибири.

Фото: архивы пресс-служб

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