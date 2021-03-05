Премьер оценил размах. Мишустин посетил логистический центр «Почты России» в новосибирском аэропорту Толмачево

Логистический почтовый центр (ЛПЦ) в аэропорту Толмачево является самым современным объектом подобного рода в стране, а по величине он уступает только московскому Внуково. Через построенный менее чем за два года новый ЛПЦ сможет проходить до двадцати пяти всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Японии и Китая. Планируется, что комплекс станет ключевым объектом по обработке почты для всей Сибири.

Фото: архивы пресс-служб