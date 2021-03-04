Новости COVID-19: коронавирусом заболели еще 100 жителей региона

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области за время пандемии выявлено 36 182 случая COVID-19 (+100 за сутки), в том числе у 2036 детей.

За минувшие сутки от тяжелого течения инфекции скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 69 лет, 73 года, 79 лет и женщины в возрасте 61 год, 63 года, 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 467 человек.

В отделениях сейчас реанимации находятся 93 человека, 16 пациентов – на ИВЛ.