Нужно хотя бы 4,5 миллиарда. У города нет денег на обновление снегоуборочной техники

В бюджете Новосибирска не хватает денег на обновление имеющейся снегоуборочной техники и закупку нового оборудования. Об этом сообщил исполняющий обязанности прокурора Новосибирской области Борис Крылов. По данным областной прокуратуры, на обновление парка спецтехники нужно не менее 4,5 млрд рублей. Этих денег не хватит, так как в бюджете города есть всего 50 млрд. Между тем, сейчас укомплектованность находится на уровне 36 процентов. Господин Крылов подчеркнул, что при этом треть техники — в ограниченном или в полностью нерабочем состоянии.