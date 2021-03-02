Коронавирус забрал жизни еще восьми новосибирцев

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области выявлено 115 случаев COVID-19. Выписались с выздоровлением за это же время сто десять человек.

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 44 года, 79 лет, две женщины в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 67 лет, 72 года, 74 года, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 452 человека.

В отделениях реанимации сейчас находится 91 человек, 16 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.