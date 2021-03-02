Чистят плохо. Новосибирцы недовольны «проходимостью» заснеженных улиц

Засыпанные снегом улицы – проблема, беспокоящая многих жителей Новосибирска. Обилие осадков на городских дорогах ежедневно провоцирует заторы и становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Насколько эффективно местные коммунальные службы противостоят снежной стихии, обитатели сибирской столицы определили в опросе сервиса SuperJob.

Так, среди полутысячи опрошенных новосибирцев лишь 7% оказались удовлетворены качеством уборки снега. Вариант «скорее да» выбрали 18% респондентов, а «скорее нет» — 26%. Львиная доля участников исследования — 38% выразили недовольство состоянием городских улиц. Еще 11% и вовсе затруднились ответить.

В «рейтинге недовольных» Новосибирск занял седьмое место. Выше в «антирейтинге» расположились Владивосток, Нижний Новгород, Пенза, Рязань, Ульяновск и Ярославль.