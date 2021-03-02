Кай и Герда опять вместе. В Новосибирском зоопарке воссоединилась пара белых медведей

Медведицу Герду отселяли от ее друга Кая на время беременности, родов и заботы о потомстве. В декабре 2018 года Герда стала мамой в третий раз, но впервые родила двойню. Медвежат назвали Шайна и Норди, они подросли и в январе этого года переехали в отдельный вольер. А Кая и Герду наконец поселили вместе. «Если вы еще сомневаетесь – любовь есть!», – прокомментировали фотографии четвероногих в соцсетях Новосибирского зоопарка.

Фото: архивы пресс-служб