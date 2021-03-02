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Кай и Герда опять вместе. В Новосибирском зоопарке воссоединилась пара белых медведей

Они были в разлуке два года и теперь вновь живут в одном вольере.

Медведицу Герду отселяли от ее друга Кая на время беременности, родов и заботы о потомстве. В декабре 2018 года Герда стала мамой в третий раз, но впервые родила двойню. Медвежат назвали Шайна и Норди, они подросли и в январе этого года переехали в отдельный вольер. А Кая и Герду наконец поселили вместе. «Если вы еще сомневаетесь – любовь есть!», – прокомментировали фотографии четвероногих в соцсетях Новосибирского зоопарка.

Фото: архивы пресс-служб

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