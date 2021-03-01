Коронавирус обнаружен еще у 111 новосибирцев

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе выявлено сто одиннадцать случаев COVID-19. Шестьдесят один человек за этот же период выписались с выздоровлением.

Скончались еще восемь пациентов: трое мужчин в возрасте 55 лет, 86 лет, 87 лет и женщины в возрасте 45 лет, 68 лет, 76 лет, 83 года, 89 лет.

В отделениях реанимации находятся девяносто четыре человека, шестнадцать из них – на ИВЛ.